Житель Мордовии выстрелил в сожительницу за отказ открыть ему дверь

Житель Зубово-Полянского района республики прорывался к себе в дом с помощью ружья.

В МВД по РМ сообщили, что происшествие случился в селе Потьма. Пьяный мужчина пришел вечером домой, где проживал вместе с сожительницей и их общим ребенком. Женщина, побоявшись неадекватных действий с его стороны, решила не открывать дверь, что привело того в ярость. Разъяренный мужчина вытащил из автомобиля охотничье ружье, два раза выстрелил в дверь, уже после чего уехал.

Стражи порядка задержали преступника на 17-м км автодороги Потьма-Барашево. Его доставили в отдел полиции. Оружие изъято. В отношении него возбуждены уголовные дела.

По сведениям правоохранителей, из дома подозреваемого изъято еще 2 зарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья. В ближайшее время гражданин будет лишен лицензии на право хранения и ношения оружия.

Источник: izvmor.ru