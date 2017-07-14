Двое жителей Мордовии сядут на 4 года каждый за жестокое избиение знакомого

Двое жителей Мордовии услышали свой приговор за избиение приятеля. Граждане Алексей Серебряков и Руслан Ямбаев приговорены к 4 годам колонии строгого режима каждый.

Как сообщил в пресс-службе прокуратуры РМ, инцидент произошел осенью прошлого года в селе Большая Елховка Лямбирского района. Двое нетрезвых мужчин в ходе выяснения отношений зверски избили своего приятеля, нанеся тяжкий вред его здоровью.

Лямбирский районный суд сразу же вынес вышеуказанный приговор, но сторона защиты обжаловала его. Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РМ признала его обоснованным. Отныне приговор вступил в законную силу.

Источник: prokrm.ru