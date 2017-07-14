Подробности смертельного пожара в Рузаевке: погиб выходец из Узбекистана по имени "Гриша"

В пресс-службе МЧС по РМ сообщили подробности пожара, который произошел в Рузаевке. Напомним, там загорелся дом на улице Заречной.

Выяснилось, что пострадавший хозяин квартиры проживал со своим знакомым, с которым они регулярно употребляли алкоголь. В день пожара мужчины не стали себе изменять и также приняли "на грудь".

Предположительной причиной возникновения пожара является неосторожность при курении. Специалисты отмечают, что электричество в доме было выключено, а еду себе мужчины обычно не готовили.

В результате пожара гость квартиры погиб, а хозяин пострадал. Личность погибшего пока что не установлена, так как все документы сгорели, а товарищ его настоящего имени и фамилии не знал, называя сожителя "Гриша". Хозяин лишь рассказал, что погибшему было 45 лет, и он являлся гражданином Узбекистана. Это все данные, которыми он владел.

Источник: 13.mchs.gov.ru