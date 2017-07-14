Звезда из Франции с саранской пропиской создал продюсерский центр в Москве

Известный французский актер Жерар Депардье, имеющий саранскую прописку, создал в Москве продюсерский центр. Гендиректор новой организации Николай Коленчук поведал, что в центре будут заниматься искусством - книгами и выставками.

Пока что центр находится на стадии подготовки. О точных сроках запуска проекта не сообщается.

Как сообщалось ранее, Жерар Депардье подал иск в Арбитражный суд Москвы на ИП Е. Лазареву о взыскании свыше 5 млн рублей. Как объяснил в суде представитель француза, Депардье требует вернуть ему сумму, которая была переведена с его счета на счет Лазаревой по неизвестным обстоятельствам.

Источник: Интерфакс