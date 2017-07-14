В Мордовии погибли посевы на площади 21 тыс. га, ущерб составил 338 млн рублей

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров рассказал о том, какие урожаи ожидаются в республике в этом году. По его словам, даже затянувшиеся холода и прошедшие на территории региона обильные дожди не должны помешать высокому урожаю.

"Даже в крайне неблагоприятных условиях урожай на полях ожидается высокий. Но сколько возьмем зерна, будет зависеть от того, как сможем его убрать. Аграрии к уборке готовятся. Закуплено и 36 новых зерноуборочных комбайнов, приводятся в готовность 100 зерносушилок", - подчеркнул Сидоров.

Впрочем, проблемы в регионе все же есть. Посевы погибли на площади 21 тыс. га, предварительный ущерб оценивается в 338 млн рублей. Документы на возмещение ущерба находятся сейчас в Минсельхозе РФ.

Властями республики поставлена четкая задача: направить в эти дни все силы на заготовку кормов.

"Упор делаем на силос и сенаж, которых планируется заложить по 700 тысяч тонн, плющеное зерно. Основную потребность в зернофураже покроют собственные возможности республики. Агрохолдинги, как и в прошлые годы, дополнительно закупят зерно за пределами региона, и это связано с ростом у них поголовья животных и птицы", - добавил министр.

Источник: izvmor.ru