В Мордовии проверили работу малого и среднего бизнеса

В управлении Роспотребнадзора по Мордовии прошли "Дни открытых дверей для предпринимателей". В рамках акции состоялось публичное обсуждение результатов проверок работы предприятий малого и среднего бизнеса.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Т. Харитонова выступила с докладом по правоприменительной практике управления за первые 6 месяцев 2017 года. За этот период управлением было проведено 943 плановых и 641 внеплановая проверка. Многие из них были вызваны жалобами на нарушение прав потребителей.

Нарушения, которые удалось выявить, были связаны с низким качеством пищевых продуктов, с продажей просроченной продукции и несоблюдением санитарных норм. Кроме того, граждане жаловались и на работу управляющих компаний, в частности, на состояние подвалов и качество водопроводной воды.

По итогам всех проведенных проверок был составлен 1161 протокол, а сумма наложенных штрафов составила 4 млн. 590 тысяч рублей.

Источник: izvmor.ru