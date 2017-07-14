Проводник поезда "Москва-Тольятти" обокрал жителя Мордовии

В Мордовии будут судить проводника, который украл мобильный телефон в поезде "Москва-Тольятти".

Как сообщает пресс-служба окружной транспортной полиции, по подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний уроженец Пензенской области. Оказалось, что один из пассажиров, выходец из Мордовии, крепко выпил и уснул во время поездки. При этом его смартфон оставался у всех на виду.

На станции Ковылкино сотрудники патрульно-постовой службы передали гаджет проводнику вагона, чтобы смартфон был в целости и сохранности. Проснувшись, потерпевший увидел, что дорогостоящий телефон исчез и сообщил об этом железнодорожнику. Однако проводник промолчал о том, что смартфон находится у него.

При обыске у сотрудника РЖД нашли не только ворованный телефон, но еще и синтетический наркотик весом 0,38 грамма. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф