В Саранске ищут преступный тандем, присвоивший чужой кошелек

В Саранске полиция ищет преступную парочку, которая подозревается в краже кошелька в магазине "Березка". Торговая точка находится на проспекте 50 лет Октября

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, разыскиваемые мужчина и женщина забрали с барной стойки портмоне, в котором находились 7500 рублей, две банковские карты и водительское удостоверение.

Приметы: мужчине на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, волосы черные короткие. Был одет в синюю футболку с логотипом Adidas на левой стороне груди и с тремя белыми полосками на рукавах, темные джинсы.

Женщине на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, волосы светлые крашенные короткие. Была одета в светлую кофту в темную полоску, синие джинсы, при себе имела синюю (бирюзовую) сумку.

Полицейские просят откликнуться всех граждан, кому что-либо известно о преступниках.

Источник: 13.мвд.рф