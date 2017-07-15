Активисты ОНФ обсудили деятельность организации на форуме "Инерка"

Активисты регионального отделения ОНФ приняли участие VII молодежного образовательного форума "Инерка-2017". На форум в общей сложности приехали более 700 представителей молодежных движений и общественных организаций.

На площадке форума "Молодые политики" обсудили проекты, реализуемые Общероссийским народным фронтом. Среди них - проект "Генеральная уборка", который дает возможность молодым людям поучаствовать в уборке загрязненных объектов, тем самым внося свой вклад в очищение окружающей среды.

К настоящему времени активистами ОНФ выявлено и занесено на интерактивную карту свалок около 60 "мусорных территорий". Половина из них уже убрана.

Еще один проект ОНФ – "Имя героя – школе". Проект направлен на то, чтобы школы носили имена своих земляков – героев Отечества. Так, Надеждинская школа Ельниковского района РМ уже третий год носит имя Героя СССР, уроженца села Михаила Ларина.

Источник: izvmor.ru