Посол ЧМ-2018 от Саранска Илья Казаков побывал на "Инерке-2017"

Спортивный журналист Илья Казаков, являющийся одним из послов Саранска как города-организатора ЧМ-2018, посетил молодежный форум "Инерка-2017". Всего за один день он осмотрел объекты инфраструктуры ЧМ-2018, погулял по Саранску, провел мастер-класс для участников тематической смены на форуме.

По словам Казакова, Саранск остается чистым, благоустроенным, приятным городом. Не менее приятное впечатление на него произвела экскурсия по стадиону "Мордовия Арена". Казаков подчеркнул, что арена преображается на глазах. Илью с профессиональной точки зрения больше всего интересовали микст-зона, пресс-центр, а также места размещения комментаторских кабин. Всем увиденным гость остался доволен.

Врио главы Мордовии Владимир Волков в торжественной обстановке вручил Илье сертификат посла Саранска - города-организатора ЧМ-2018. Для участников тематической смены "Волонтеры чемпионата" Илья провел мастер-класс, где рассказал об особенностях работы журналиста и интересных случаях из жизни.

Источник: izvmor.ru