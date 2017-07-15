Глава Мордовии провел большое выездное совещание на строящихся объектах ЧМ-2018

Врио главы Мордовии Владимир Волков 13 июля провел большое выездное совещание на объектах подготовки к футбольному чемпионату мира – 2018. В совещании приняли участие председатель правительства Мордовии Владимир Сушков и глава Саранска Петр Тултаев.

Делегация побывала на таких объектах, как гостинично-жилищный комплекс "Тавла" и аэропортный комплекс. Везде работы ведутся полным ходом, изменения заметны невооруженным глазом. К примеру, здание постоянного терминала аэропорта не только готово внешне, но уже почти полностью заполнено инженерной "начинкой".

Вечером Владимир Волков провел в Доме Республики расширенное рабочее совещание по строительству объектов чемпионата. Детально обсуждался ход работ на каждом из объектов. Уточнялись графики сдачи работ, координация между подрядчиками и наращивание темпов строительства.

Источник: e-mordovia.ru