Александр Егоров рассказал, как Леонид Слуцкий бил арбитра в Саранске

Бывший арбитр из Саранска Александр Егоров, который перешел на работу в РФС, рассказал об особенностях поведения экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого, который сейчас возглавляет английский "Халл Сити". По его словам, известный специалист бил судью в Саранске, когда тренировал "Олимпию".

"Судья не назначил пенальти. Игроки "Олимпии" запротестовали, стали теснить его к угловому флажку. На бровке резервным был судья Вильданов, он невысокого роста. Пытался вступиться за коллегу, оттеснял от него футболистов. В этот момент Слуцкий с центра рванул к толпе и, добежав, ударил главного арбитра. Вмешалась милиция, Слуцкого хотели задержать на 15 суток. В итоге его дисквалифицировали, но потом простили", - рассказал Егоров.

Ранее Слуцкий в шутку заявил, что арбитра можно бить уже за одну его профессию, по крайней мере, если это российский арбитр.

Источник: championat.com