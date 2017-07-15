Петр Тултаев попросил жителей Саранска радушно встречать гостей ЧМ-2018

Мэр Саранска Петр Тултаев обратился к жителям города и попросил их радушно принимать гостей чемпионата мира 2018 года. Напомним, в столице РМ пройдут 4 матча мундиаля.

"За 4 матча мы должны прогреметь на весь мир. Мы можем встретить болельщиков так, чтобы они запомнили наш город. Для этого должны создать праздник футбола. В Саранске должны быть созданы зоны гостеприимства.

Горожанам надо высказать радушие. Конечно, где-то нужно будет перетерпеть. Но нам надо исключить какие-то негативные моменты", - сказал Петр Тултаев.

Он также подчеркнул, что присутствие большого количества гостей не должно сказаться на чистоте в городе. Этот месседж был направлен коммунальным службам Саранска, которым приказано находиться в режиме повышенной готовности.

Источник: adm-saransk.ru