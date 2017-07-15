В Мордовии определили лучших рыбаков среди сотрудников ФСИН

В Зубово-Полянском районе Мордовии прошел чемпионат среди подразделений ФСИН РМ по ловле рыбы на поплавочную удочку, получившие название "Тамбовская грива". Участие в турнире приняли 17 команд.

Накрапывавший в день соревнований дождь не испортил планы организаторов и участников. Была проведена жеребьевка по зонам ловли, сделано построение на поднятие флага. Со всеми участниками провели инструктаж. По звуковому сигналу рыбаки начали лов.

Ловля продолжалась 3 часа. Затем спортсмены принесли судейской коллегии для взвешивания разные виды рыб. В итоге I общекомандное место заняли представители ИК-22, II — команда ИК-14, III — ИК -5. В личном первенстве победу одержала Ольга Савоськина, а среди юниоров первенствовала Ева Глинова.

Источник: 13.fsin.su