Водитель "Яндекс-Такси" изнасиловал жительницу Саранска

В Саранске задержали таксиста службы "Яндекс-Такси", который изнасиловал свою пассажирку. Преступление было совершено в ночь на 7 июля в Октябрьском районе.

Как стало известно, молодая женщина ехала домой от родственников. Во время поездки водитель оказывал ей знаки внимания, интересуясь, нравится ли ей музыка. Однако девушка не была склонна к разговору.

Когда машина практически прибыла в пункт назначения, водитель неожиданно свернул и увез женщину в гаражный массив. Там он изнасиловал жертву. Потерпевшей удалось каким-то чудом позвонить родственникам и сообщить, что она попала в беду. Те сообщили о происшествии в полицию.

Стражи порядка оперативно установили местоположение такси. Насильник был задержан практически на месте преступления, а чуть позже по решению суда арестован.

Источник: izvmor.ru