После ЧМ-2018 в Саранске появится новый комплекс для массового отдыха

В Саранске обустроят новую территорию для проведения массового досуга и отдыха. Как сообщает пресс-служба главы РМ, данный вопрос обсуждался на рабочей встрече врио главы РМ Владимира Волкова с главой Саранска Петром Тултаевым и группой инвесторов.

"У нас богатая спортивная и культурная инфраструктура, а вот что касается развлекательного направления – над этим мы должны еще поработать, нужны новые предложения и проекты. Я считаю, что надо создавать единый развлекательно-рекреационный комплекс для массового и семейного проведения досуга, где было бы интересно людям всех возрастов", - заявил Волков. Он предложил подготовить предложения и после их рассмотрения немедленно приступить к работе.

Над размещением новой зоны отдыха начнут работать после чемпионата мира по футболу 2018 года.

Источник: e-mordovia.ru