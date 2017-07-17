Болельщики ФК "Мордовия" - о вылете из Кубка России

Вылет ФК "Мордовия" из Кубка России стал неприятным сюрпризом для поклонников саранской команды. Напомним, подопечные Марата Мустафина на стадии 1/256 финала проиграли "Сызрани-2003" – 0:1.

Фанаты команды из региона-13 после матча выражали свое недовольство в соцсетях.

"Давайте судить объективно: да, это ПОЗОР, да ПРОИГРАЛИ, но это был кубковый матч, а нам (как мне кажется) нужно делать уклон на выход в ФНЛ. Марат Фёдорович и так делает все возможное для команды (по крайней мере, то, что он отважился тренировать команду с самого начала сезона). И опять - что вы за люди: команда сыграла свой первый официальный матч. Давайте лучше последим за дальнейшими результатами команды, а уж потом будем делать выводы";

"Прошлогодняя болезнь. Если некому забить, то владей мячом хоть 100% времени - с единственной контратаки пропустишь. Маркин зачем-то много отходил назад, Лукьянов непонятно зачем вышел";

"Несомненно, с такой игрой и "Мордовия", и "Сызрань", играя в далекие 2000-2002 года во 2-й лиге, были претендентами на вылет из лиги. Как бы раньше мы плохо не играли, но 5-10 ударов в створ - это было нормой плюс соперники тоже доводили атаки до ударов. Матч с "Сызранью" - всего 2 удара с обеих сторон, и это вы называете футболом? Тягомотина с притихшими весь матч болельщиками";

"Если у "Сызрани" стоит задача быть в тройке...То у нас огромные шансы на 1-2 место...Потому что хоть вчера и слабо сыграли наши, но "Сызрань" по факту-то вообще мертвая, уровень дворового футбола", - пишут поклонники "Мордовии".