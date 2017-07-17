Дети-сироты из Ардатовского района остались без диспансеризации

Прокуратура Мордовии провела проверку по факту правомерности оказания услуг больницей в Ардатовском районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, вместо ежегодной диспансеризации детей-сирот врачи лечебного учреждении проводили профилактические медосмотры с привлечением лишь 5 врачей из положенных 12. Ультразвуковое исследование не проводилось, а врач-хирург вообще не имел соответствующей квалификации. Из-за этого он не смог своевременно выявить у маленького пациента патологию, а потому нужная операция была проведена лишь в 2017 году.

Врио главврача Ардатовской больницы внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении к ответственности лиц, допустивших их.

Источник: prokrm.ru