В Атяшевском районе Мордовии началось строительство нового СИЗО

Новый следственный изолятор временного содержания появится в Атяшевском районе Мордовии. Потребность в новом здании существовала давно, так как прежняя постройка 1973 года не соответствовала современным нормам.

Министр внутренних дел по РМ Юрий Арсентьев побывал с рабочей поездкой в Атяшевском районе и осмотрел территорию, где началось строительство. Кроме того, он посетил отдел полиции №5, где пообщался с личным составом и проверил работу дежурных.

Отмечается, что новое здание СИЗО займет около 600 квадратных метров, в нем будут обеспечены все необходимые условия для содержания заключенных, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Источник: 13.мвд.рф