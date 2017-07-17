В Пролетарском районе Саранска сгорел торговый павильон

В Саранске сгорел очередной торговый павильон. Инцидент произошел 14 июля, около 6 часов утра на рынке "Данко" в Пролетарском районе. Пожарные оперативно прибыли по вызову и потушили возгорание.

Огонь успел повредить помещение на площади 3 кв.м. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, в марте текущего года произошел пожар на Химмашевском рынке. Примерная площадь, поврежденная огнем, тогда составила около 200 квадратных метров. Обгорела внутренняя отделка и товары. В то же время ни один павильон не сгорел полностью.

Ранее сообщалось о смертельном пожаре в поселке Уголок Зубово-Полянского района.

Источник: 13.mchs.gov.ru