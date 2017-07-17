Мордовское землячество передало для жителей Сирии гуманитарный груз

Члены совета Мордовского землячества, созданного в 2011 году в Москве, доставили гуманитарный груз в Сирию. Об этом мероприятии подробнее рассказал председатель совета землячества Виктор Гришин.

"Все шаги делегации были согласованы с российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии. В Центре посоветовали отправить треть гуманитарного груза в город Латакию. Вторую часть груза члены нашей делегации отвезли в Дамаск, где встретились с представителями парламента Сирии. Также они навестили российских военных на их базе в Тартусе. Оставшуюся часть груза отвезли в город Хомс.

"У вас в республике живут очень добрые, порядочные и открытые люди", - говорили жители Сирии. И официальные лица, и простые сирийцы принимали наших представителей очень радушно и доброжелательно", - поведал Гришин.

Он также добавил, что в гуманитарный груз вошло более тонны кондитерских изделий, солнечные батареи для социально-значимых объектов САР, а также мука, рис и детское питание для грудных детей.

Источник: izvmor.ru