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Легкоатлеты МГУ им. Огарева выиграли чемпионат Российского студенческого спортивного союза

Легкоатлеты МГУ им. Огарева выиграли чемпионат Российского студенческого спортивного союза

Сборная команда МГУ им. Огарева одержала победу на чемпионате Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике. Соревнования прошли в Ростове. Соперниками команды из региона-13 были сборные Архангельска, Вологды, Иванова, Калининграда, Сахалина, Ярославля и других городов.

В результате упорной борьбы мордовские спортсмены заняли первое общекомандное место, набрав в сумме 231 очко, сообщает пресс-служба Минспорта РМ. В личных соревнованиях в беге на 1500 метров победу одержал Николай Горин. Софья Бродацкая финишировала первой в спортивной ходьбе на дистанции 5000 метров. Дарья Коронцевич взяла серебро в прыжках в высоту, а Валентина Макарова завоевала бронзу в беге на 400 метров.


Источник: Минспорта РМ