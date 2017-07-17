Легкоатлеты МГУ им. Огарева выиграли чемпионат Российского студенческого спортивного союза

Сборная команда МГУ им. Огарева одержала победу на чемпионате Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике. Соревнования прошли в Ростове. Соперниками команды из региона-13 были сборные Архангельска, Вологды, Иванова, Калининграда, Сахалина, Ярославля и других городов.

В результате упорной борьбы мордовские спортсмены заняли первое общекомандное место, набрав в сумме 231 очко, сообщает пресс-служба Минспорта РМ. В личных соревнованиях в беге на 1500 метров победу одержал Николай Горин. Софья Бродацкая финишировала первой в спортивной ходьбе на дистанции 5000 метров. Дарья Коронцевич взяла серебро в прыжках в высоту, а Валентина Макарова завоевала бронзу в беге на 400 метров.

Источник: Минспорта РМ