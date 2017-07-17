Полиция Мордовии ищет 20-летнего парня, зверски зарезавшего таксиста

Полиция Мордовии предпринимает усиленные меры для розыска 20-летнего молодого человека, который подозревается в убийстве таксиста. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что преступление было совершено 14 июля около 10 часов вечера в Ардатовском районе.

Подозреваемый, Николай Житаев, находясь в Ардатове, вызвал такси, чтобы добраться до Атяшева. Около села Жаренки он попросил водителя остановиться, после чего ударил его несколько раз ножом в шею и грудь. Потерпевшему удалось выскочить из машины, но от полученных травм он вскоре скончался на месте ЧП.

Житаев с места преступления скрылся. По данным стражей порядка, он может находиться либо в Жаренках, либо в близлежащих населенных пунктах. Может прятаться в нежилых домах, надворных постройках.

Приметы: среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы светлые короткие. Был одет в олимпийку синего цвета, на рукавах имеются по две с каждой стороны полосы желтого цвета, синие спортивные брюки, синюю футболку, на ногах белые кроссовки.

Мотивы совершенного преступления пока остаются неизвестными. Граждан призывают соблюдать максимальную осторожность, поскольку преступник вооружен ножом и может совершить новые преступления.

Источник: 13.мвд.рф