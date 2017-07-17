Жительница Атяшевского района из ревности зарезала гражданского мужа

Жительница Атяшевского района Мордовии подозревается в совершении жестокого убийства. Жертвой стал гражданский муж женщины.

Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, 40-летняя женщина приревновала 31-летнего сожителя к другой даме. На этой почве между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемая ударила своего сожителя ножом в грудь. Мужчина был доставлен в реанимацию, но врачи были бессильны – вскоре жертва скончалась.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.

Как стало известно, ранее дама уже была судима за мошенничество. Теперь ей придется ответить за более серьезное преступление.

Источник: mordovia.sledcom.ru