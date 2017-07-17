Коллеги убитого таксиста Николая Атманского рассказали о последних часах его жизни

Коллеги таксиста Николая Атманского, который был зарезан в Мордовии, в шоке от произошедшего и признают: на месте погибшего мог быть любой из них.

"Мы работаем в порядке очереди, и этот заказ был его. В этот день у него сломалась машина, но он успел до вечера ее отремонтировать", - рассказывают другие таксисты.

Принимавший заказ клиента Геннадий воспоминает, что звонок поступил в 21:52. Звонил молодой человек, по голосу адекватный. Машину ждал у одного из магазинов, собирался ехать в Атяшево. Геннадий перенаправил звонок Николаю и услышал от него: "Через три минуты буду на месте".

Примерно через полтора часа Геннадий решил узнать, как у Николая дела, но телефон Атманского оказался выключен.

"У нас категорически запрещено отключать мобильники, поэтому мы напряглись. Стали звонить клиенту, мало ли что… А когда и тот не ответил на звонки, сообщили о пропаже водителя владельцу службы такси", - рассказывает Геннадий.

Вместе они поехали по маршруту, которым, как они считали, следовал Атманский. Около села Жаренки увидели полицию и поняли, что предчувствие не обмануло, рассказывают коллеги покойного.

Источник: izvmor.ru