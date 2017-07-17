Пьяный житель Мордовии утонул в реке Мокша

Рядом с деревней Тенишево Краснослободского района Мордовии утонул нетрезвый мужчина. Инцидент случился на реке Мокша.

В пресс-службе МЧС по РМ сообщили, что погибший в одиночку отправился "охладиться" в речке после того, как выпил изрядную дозу алкоголя. По предварительным данным, мужчина пытался переплыть на противоположный берег, однако эта попытка стала для него роковой.

Поиски тела осложнялись быстрым течением и скоплением топляка в русле. После двух часов работ тело было найдено на глубине 3,5 метров в четырех метрах от правого берега.

Как сообщалось ранее, 16 июля в селе Каргашино Зубово-Полянского района произошла еще одна трагедия на воде - утонул 7-летний мальчик.

Источник: 13.mchs.gov.ru