АКРА присвоило «Ростелекому» кредитный рейтинг AA(RU), прогноз «Стабильный»

ПАО «Ростелеком» (далее - компания) объявляет о том, что 14 июля 2017 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило компании кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом. Данный рейтинг свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности Компании.

В отчете агентства говорится, что кредитный рейтинг «Ростелекома» обусловлен сильным бизнес-профилем Компании и ее ведущими рыночными позициями, высоким уровнем ликвидности и умеренной поддержкой со стороны государства.

Кай-Уве Мельхорн, Старший вице-президент и финансовый директор: «Мы считаем, что присвоение данного рейтинга открывает для Компании дополнительные возможности по привлечению публичного заемного финансирования, в том числе для оптимизации нашего долгового портфеля».

Дополнительная информация о присвоенном компании рейтинге доступна на сайте https://www.acra-ratings.ru.