Выставка художника из Вологды Михаила Копьева откроется в Мордовии 20 июля

В мордовском музее им. Эрьзи откроется выставка работ художника из Вологды Михаила Копьева. Экспозиция получила название "Мифы у порога. Открытая книга", в нее войдут живописные и графические произведения художника.

В пресс-службе музея рассказали, что в рамках выставки, помимо прочего, будет презентована книга "Мифы у порога", где представлены работы Копьева, а также его рассказы, написанные в конце 1980-х годов.

Михаил Копьев работает в технике масляной живописи в жанрах сюжетно-тематической, исторической, бытовой картины, пейзажа, портрета. Постоянно живет и работает в Вологде.

Выставка работ вологодского мастера будет работать с 20 июля по 20 августа.

Источник: izvmor.ru