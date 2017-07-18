Двое граждан Мордовии попали под колеса автомобилей из-за своей беспечности

На территории Мордовии в течение одного дня под колеса автомобилей попали 2 пешехода. Первый инцидент произошел на дороге З. Поляна – Ширингуши. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, там безработный на отечественной "пятнадцатой" наехал на мужчину, который нарушил ПДД и переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход поулчил перелом и был доставлен в больницу.

Второе ДТП случилось в Саранске. На улице Коваленко водитель "Фольксваген Каравелла" сбил пенсионера, который также пренебрег правилами и хотел перейти дорогу на "красный". Мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован.

По всем фактам ведутся проверки.

Источник: gibdd.ru/r/13