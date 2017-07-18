В Ичалковском районе до конца года появится молочный комплекс на 1000 голов

Врио главы Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с главой Ичалковского района Валентиной Дмитриевой. Стороны обсуждали ключевые вопросы развития.

Дмитриева рассказала Волкову о том, какая ситуация в аграрной отрасли района. По итогам первого полугодия производство молока выросло на 7%. В районе есть сельхозпредприятия, где годовой надой на одну корову превышает 10 тысяч килограмм. Сейчас идет строительство молочного комплекса на 1000 голов дойного стада. Заработать комплекс должен до конца этого года. Как только комплекс выйдет на проектную мощность, производство молока в Ичалковском районе поднимется с нынешних 32 до 45 тысяч тонн в год.

В условиях дождливого лета сельхозпредприятия района с трудом заготавливают корма для животных, однако кампания, по прогнозам, должна сохраниться на уровне прошлого года. На переговорах также обсуждались вопросы развития социальной инфраструктуры в районе, в частности, строительство дорог. Также Валентина Дмитриева обратилась к главе региона с просьбой о капитальном ремонте районного Дома культуры. Владимир Волков пообещал поддержку и в этом вопросе.

Источник: e-mordovia.ru