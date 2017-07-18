Мордовия вошла в топ-15 "безопасных" регионов России по количеству преступлений на одного человека. За минувший год на территории региона-13 было зафиксировано 10,5 преступлений на 1000 жителей.

"На протяжении последних лет уровень преступности в республике остается одним из самых низких в стране. Заметны положительные тенденции по уменьшению числа преступлений, в том числе тяжких, а раскрываемость – одна из лучших в России. Это ключевой показатель качества работы силовых структур", - отметил врио главы Мордовии Владимир Волков.

Вместе с тем, подчеркнул руководитель региона, все чаще в Мордовии фиксируются случаи мошенничества с использованием электронных технологий. Зачастую жертвами становятся пожилые люди, которые более доверчивы. Больших усилий требует раскрытие экономических и налоговых преступлений. Владимир Волков подчеркнул, что нельзя снижать темпы борьбы с коррупцией.

В среднем в России на 1000 человек приходится 14,7 правонарушений.

Источник: izvmor.ru