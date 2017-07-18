Житель Мордовии, зарубивший топором собутыльника, пойдет под суд

В Мордовии завершено расследование уголовно дела в отношении ранее судимого 22-летнего жителя поселка Явас. Молодого человека обвиняют в жестоком убийстве, совершенном при помощи топора. Дело передано в суд.

Как сообщает пресс-служба СКР по РМ, преступление было совершено 9 мая днем. Обвиняемый и 56-летний мужчина распивали алкоголь в сарае одного из жилых домов, вероятно, празднуя День Победы. В процессе застолья между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый утверждает, что убитый оскорбил его мать, а парень не стал терпеть обиду, схватил топор и несколько раз ударил им свою жертву.

От полученных ран пострадавший умер на месте. О происшествии в полицию сообщила сожительница убитого, нашедшая тело.

Источник: mordovia.sledcom.ru