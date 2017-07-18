Минкультуры Мордовии и Пензенской области подписали соглашение о сотрудничестве

Делегация из Мордовии посетила Пензенскую область. В состав делегации вошли представители Министерства культуры и национальной политики, туристско-информационного центра, СМИ, сотрудники музеев и турфирм.

Для гостей из региона-13 была подготовлена обширная программа. В частности, представителям Мордовии удалось побывать в гостиничном комплексе "Чистые пруды", скульптурном парке "Легенда", галерее современного искусства "Арт-Пенза", Пензенской областной картинной галерее им. К.А. Савицкого, Пензенской областной филармонии и гостиничном комплексе "Русская охота". А главным итогом визита стало подписание между Минкультуры и нацполитики Мордовии, и Минкультуры и туризма Пензенской области соглашения о сотрудничестве.

Источник: izvmor.ru