В реке Мокша в Мордовии утонул 41-летний мужчина

В реке Мокша утонул еще один житель Мордовии. По информации республиканского МЧС, трагедия приключилась недалеко от деревни Бобылевские Выселки Краснослободского района. Тело 41-летнего мужчины было найдено днем 17 июля.

Предварительная причина трагедии — купание в нетрезвом состоянии в неорганизованном месте. Все подробности происшествия станут известны позже.

Как сообщалось ранее, в селе Каргашино Зубово-Полянского района произошла еще одна трагедия на воде. 16 июля там утонул 7-летний мальчик.

Погибший вместе с двумя приятелями катался на велосипедах. Дети переезжали по дощатой переправе через реку Вад.

Источник: 13.mchs.gov.ru