Бывший начальник почтамта Саранска ответит за мошенничество, служебный подлог и присвоение денег

В Мордовии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника почтамта Саранска. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что обвиняемому вменяется покушение на мошенничество, служебный подлог и присвоение денег.

Как оказалось, обвиняемый 26 и 29 сентября прошлого года выманил у знакомого 400 тысяч рублей якобы за оказание содействия в решении одного вопроса, а именно - предоставлении в аренду земельного участка. После этого аферист фиктивно трудоустроил на работу свою знакомую, за которую около года получал зарплату.

Стоит также отметить, что почтовика задержали за мошенничество, не связанное с его профессиональной деятельностью. Вышеуказанные факты всплыли в ходе внутреннего аудита сотрудниками филиала.

Теперь судьбу дельца решит суд.



Как сообщили в официальном комментарии УФПС Республики Мордовия, "бывшего начальника Саранского почтамта задержали за мошенничество, не связанное с его профессиональной деятельностью, в тот же день он был уволен с предприятия. Факты служебных правонарушений были выявлены уже в ходе внутреннего аудита сотрудниками филиала. Материалы были переданы в правоохранительные органы. УФПС оказывало максимальное содействие следствию.

Чтобы минимизировать и исключить подобные случаи злоупотребления служебным положением, УФПС продолжает ужесточать систему отбора и контроля за персоналом. Принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, предъявляется повышенный спрос к сотрудникам за нарушение дисциплины. Принципиальная позиция руководства филиала в данном вопросе - решительно расставаться с теми, кто допускает должностные нарушения, только такие меры позволят полностью искоренить подобные преступные явления среди сотрудников".

Источник: prokrm.ru