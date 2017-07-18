Водолазы нашли тело 7-летнего мальчика, утонувшего в Мордовии

В Мордовии найдено тело ребенка, который утонул при пересечении реки Вад. Водолазы обнаружили труп примерно в 70 метрах от места падения ребенка в воду, сообщает пресс-служба СКР по РМ.

Напомним, трагедия произошла возле села Каргашино Зубово-Полянского района. 7-летний мальчик ехал на велосипеде по деревянному мостику вместе с товарищами, как вдруг упал в реку и не смог из нее выбраться. Другие мальчики старались помочь терпящему бедствие приятелю, однако ничего не смогли поделать – школьника унесло течением.

Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза тела покойного.

Источник: mordovia.sledcom.ru