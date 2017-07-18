Владимир Волков обсудил развитие эко-туризма с руководителем ФГБУ "Заповедная Мордовия"

Врио главы Мордовии Владимир Волков провел встречу с директором ФГБУ "Заповедная Мордовия" Александром Ручиным. На встрече обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития заповедных территорий Мордовии.

Александр Ручин проинформировал врио Главы Мордовии о том, что в текущем году существенно возрос интерес туристов к посещению заповедных зон республики. После того, как заповедник Смидовича и национальный парк "Смольный" были объединены в единую природоохранную зону, турпоток составил более 5 тысяч человек. До конца года, по словам Ручина, ожидается примерно 10 тысяч любителей экотуризма.

Гостям заповедных территорий Мордовии предлагаются интересные туристические продукты, в том числе три новых маршрута. Один из них разработан совместно с Министерством культуры и национальной политики РМ – "Зов Торамы". Большой интерес у гостей из регионов вызывает и предстоящий в сентябре Пятнистый гастрономический фест – фестиваль заповедников и национальных парков. В рамках этого мероприятия гости фестиваля смогут познакомиться с гастрономическими традициями регионов РФ.

Владимир Волков подчеркнул, что для региона-13 чрезвычайно важно развивать туристический кластер через эко-направление.

Источник: e-mordovia.ru