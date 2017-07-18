Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

МГУ им. Огарева принял более 11 тысяч заявлений от абитуриентов

МГУ им. Огарева принял более 11 тысяч заявлений от абитуриентов

Саранский МГУ им. Огарева принял уже более 11 тысяч заявлений от абитуриентов. В Мордовский госуниверситет приходили в среднем по 600 абитуриентов в день, и это не считая электронных заявлений. В приемной комиссии заявляют, что это еще не предел, ведь прием документов на бюджетные места по результатам ЕГЭ заканчивается лишь 26 июля.

В этом году в Мордовском госуниверситете на образовательные программы высшего образования выделено 2348 бюджетных мест. Большой популярностью у вчерашних школьников пользуются специальности юридического и экономического факультетов, медицинского института, архитектурно-строительного факультета, историко-социологического института, факультета биотехнологии и биологии.


Источник: izvmor.ru