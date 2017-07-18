МГУ им. Огарева принял более 11 тысяч заявлений от абитуриентов

Саранский МГУ им. Огарева принял уже более 11 тысяч заявлений от абитуриентов. В Мордовский госуниверситет приходили в среднем по 600 абитуриентов в день, и это не считая электронных заявлений. В приемной комиссии заявляют, что это еще не предел, ведь прием документов на бюджетные места по результатам ЕГЭ заканчивается лишь 26 июля.

В этом году в Мордовском госуниверситете на образовательные программы высшего образования выделено 2348 бюджетных мест. Большой популярностью у вчерашних школьников пользуются специальности юридического и экономического факультетов, медицинского института, архитектурно-строительного факультета, историко-социологического института, факультета биотехнологии и биологии.

Источник: izvmor.ru