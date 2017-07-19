В Мордовии транспортная полиция поймала двух наркоманов в поездах

Транспортная полиция в рамках операции "Мак" задержала двух жителей Мордовии. Сперва в руки к правоохранителям попала 24-летняя уроженка одной из среднеазиатских республик. Ее задержали в поезде "Москва-Тольятти". При себе у девушки был сверток с амфетамином массой 0,41 гр, который она прятала в личных вещах. Теперь задержанной грозит до трех лет лишения свободы.

Второго подозреваемого задержали в поезде "Санкт-Петербург-Уфа". При личном досмотре у 23-летнего молодого человека в кармане брюк обнаружили пакет с порошком. Проведенная экспертиза показала, что это наркотическое средство N-метилэфедрон массой 2,53 гр. Парню грозит до 10 лет заключения.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Источник: 13.мвд.рф