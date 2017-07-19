В Мордовии обсудили способы повышения качества образования

Врио главы Мордовии Владимир Волков провел рабочее совещание, в рамках которого обсуждались вопросы повышения качества образования в республике.

Одной из важнейших задач, которую врио главы региона поставил перед участниками совещания, стало выстраивание налаженной системы подготовки в Мордовии талантливой молодежи и создания условий, при которых самые перспективные выпускники оставались бы в республике, а не уезжали работать на благо других регионов

"Мы гордимся нашими ребятами – победителями различных предметных олимпиад, медалистами, но необходимо отслеживать дальнейшее их продвижение и развитие. В какие ВУЗы они поступают, какие специальности получают и самое важное – как с наибольшей пользой для республики применить их способности и знания в Мордовии", - подчеркнул Волков.

На совещании было отмечено, что власти региона рассмотрят вопрос о создании на базе новой школы в "Тавле" экспериментального математического класса, где будут применяться образовательные методики ЦОДа. Еще одним инструментом по отбору талантливой молодежи является Республиканский центр олимпиадного движения.

Большое внимание в процессе обсуждения было уделено вопросу подготовки квалифицированных педагогов, которые и должны воспитывать будущих "звезд" науки.

Источник: e-mordovia.ru