"Большая Елховка" стала победителем республиканского турнира по пляжному футболу

В Темникове прошел шестой республиканский турнир по пляжному футболу. В этом году в нем участвовали 6 команд.

Все участники были разбиты на 2 группы и сыграли между собой по круговой системе. Затем были проведены стыковые игры.

В итоге победу на турнире одержала команда "Большая Елховка", которая в решающем матче обыграла "Теньгушево" со счетом 3:1. В поединке за 3-е место "Слобода" из Краснослободска уверенно разобралась с "Зубовой Поляной" – 4:1. Судьбу встречи за 5-6 места между "Темниковым" и Краснослободском" решила серия пенальти, где удачливее оказались хозяева турнира (основное время – 0:0, по пенальти - 3:2).

Источник: izvmor.ru