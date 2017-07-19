В. Волков рассказал, как в Мордовии борются с нехваткой кадров в секторах промышленности

Врио главы Мордовии Владимир Волков признал, что в регионе существует нехватка высококвалифицированных кадров в секторах промышленности. Вместе с тем, заверил Волков, в регионе делают все возможное, чтобы эту проблему преодолеть.

"В Мордовии создана система профессиональной ориентации и подготовки кадров, начиная с уровня средней школы и заканчивая вузами. Кроме того, в Саранске с талантливыми ребятами работает широко известный в стране республиканский лицей-Центр для одаренных детей. В прошлом году открылся детский технопарк "Кванториум", где дети могут на практике применять полученные в школе знания. В техникумах и вузах осуществляется целевая подготовка специалистов для промышленных предприятий", - рассказал руководитель региона-13.

Источник: e-mordovia.ru