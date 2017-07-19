ГУП "Фармация" за 6 месяцев текущего года заработало 121 млн рублей

Состоялась рабочая встреча врио главы Мордовии Владимира Волкова с и.о. гендиректора ГУП РМ "Фармация" Алексеем Ладошкиным. В Рамках переговоров обсуждались итоги работы предприятия в первом полугодии 2017 года, реализация проекта по внедрению автоматизированного учета в розничной сети аптек "Фармации", расширение ассортимента.

Как рассказал Ладошкин, выручка "Фармации" за 6 месяцев текущего года составила 121 млн рублей. И это при том, что за весь прошлый год доход составил 77 млн! Задача по расширению аптечного ассортимента также успешно выполняется.

"На сегодня это 3 тысячи наименований. До конца года планируем увеличение до 4-5 тысяч. В феврале-марте в республике открыты ещё 15 новых аптек сети", - сказал Ладошкин, добавив, что "Фармация" активно участвовала в аукционах по закупке лекарств, что позволило сэкономить для бюджета республики порядка 42,3 млн рублей.

Также на встрече речь шла о реализации проекта по внедрению автоматизированного учета в розничном секторе "Фармации". В 74 аптечных пунктах уже установлено соответствующее оборудование, завершается его наладка. Совсем скоро покупатели смогут с его помощью отслеживать наличие конкретного лекарства в продаже и динамику его стоимости. Кроме того, при помощи новых технологий можно будет оперативно заказывать необходимое лекарство и получать накопительные скидки.

Источник: e-mordovia.ru