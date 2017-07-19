В Саранске прошел открытый турнир Поволжья по пляжному волейболу

В Саранске прошел открытый турнир Поволжья "Между Волгой и Сурой" по пляжному волейболу среди мужчин. Матчи турнира были сыграны на площадках возле водоема стадиона "Старт".

Соревнования проводились по всем правилам пляжного волейбола. Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд из Саранска, Пензы и Нижегородской области.

В итоге в командном зачете места распределились следующим образом:

1-е место – команда "Сбербанк" (Сурайкин Павел, Поршин Валерий)

2-е место – команда "МГПИ" (Хрябченков Павел, Мухин Виталий)

3-е место – команда "Пенза" (Гавриков Михаил, Лазутин Дмитрий).

Все победители и призеры были награждены кубками, грамотами и медалями.

Источник: izvmor.ru