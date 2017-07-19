В Саранске открылась новая пожарно-спасательная часть для выполнения широкого спектра задач

Врио главы Мордовии Владимир Волков принял участие в торжественной церемонии открытия специализированной пожарно-спасательной части в Саранске. Выступая на церемонии, В. Волков отметил, что новая часть оснащена самым современным оборудованием и имеет прямое отношение к инфраструктуре чемпионата мира по футболу 2018 года. Также он добавил, что в Саранске в рамках подготовки к мундиалю строится еще одно пожарное депо, а другие части переоснащаются новой техникой.

"Хотелось бы выразить благодарность за понимание руководству МЧС России. Чемпионат пройдет, а новая техника будет служить на благо жителей Мордовии", - подчеркнул Волков.

В торжественной обстановке прошло вручение ключей от новых автомобилей начальникам частей. 3 автоцистерны отправились в Ардатовский, Зубово-Полянский и Ичалковский районы. Ещё 2 автоцистерны и автолестница направлены в ПСЧ Саранска.

Вновь открывшаяся часть не охраняет конкретный район либо объект, а предназначена для выполнения широкого спектра задач и в Мордовии, и на территории других регионов. На базе части создана аэромобильная группировка в количестве 100 человек, которая всегда готова выехать в любую точку РФ с момента поступления команды. Все сотрудники части имеют подготовку по нескольким специальностям.

Источник: e-mordovia.ru