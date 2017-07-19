Жительница Мордовии даже с помощью подруги не уберегла свои 40 тысяч от мошенника

Жительница Ковылкинского района подала заявление в полицию, сообщив, что стала жертвой обмана на сайте "Авито". По словам пострадавшей, она оставила на сайте объявление о продаже дачи. Вскоре ей позвонил потенциальный покупатель и предложил заплатить аванс, при этом попросив номер банковской карты.

Гражданка, осведомленная о частых случаях мошенничества, проконсультировалась у своей подруги, которая работает в банке, насколько безопасна данная операция. Та подтвердила, что опасности нет, если не называть покупателю никаких данных, кроме номера карты.

Заявительница так и сделала, после чего на ее счету поступила оговоренная предоплата. После этого мошенник позвонил и попросил с помощью банкомата выполнить ряд операций. Поверившая покупателю женщина повелась на его уговоры, вопреки предостережению подруги. В результате с ее карты пропала и предоплата, и собственные 40 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф