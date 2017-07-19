Достигнуто соглашение об открытии "Школы Оксаны Федоровой" в Саранске

Филиал "Школы личностного и творческого развития Оксаны Федоровой" будет открыт в Саранске. Такой договоренности достигли руководитель национальной родительской ассоциации Мордовии Екатерина Сыщикова и член президиума координационного совета общероссийской национальной родительской ассоциации Игорь Красовский.

Представитель Мордовии получила доверенность на право подготовки и руководства проектом, который направлен на девочек в возрасте от 7 до 15 лет. Школа организована Оксаной Федоровой, которая является обладательницей титула "Мисс Вселенная 2002".

В рамках курса девочки освоят этикет, сформируют свой стиль, научатся петь, танцевать, испытают свои силы в актерском мастерстве.

Источник: izvmor.ru