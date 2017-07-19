В мордовском лагере "Орленок" выявлены многочисленные нарушения

Прокуратура Ардатовского района выявила многочисленные нарушения в работе оздоровительного лагеря "Орленок". В пресс-службе ведомства сообщили, что на столовой посуде найдены бактерии кишечной палочки. Для питания детей используются тарелки со сколами. Спальни, где отдыхают дети, не укомплектованы нужной мебелью, на кроватях отсутствуют наматрасники, постельные принадлежности находятся в изношенном состоянии.

На территории лагеря складируется строительный мусор. Кроме того, входные ворота на территорию лагеря всегда открыты, из-за чего уследить за детьми практически невозможно. Видеонаблюдение за отдыхающими также не организовано. Также в лагере установлены электрические светильники со снятыми колпаками. Выявлены и некоторые другие нарушения.

Источник: prokrm.ru