Ольга Каниськина: Ходоки Мордовии вернулись на международную арену в непростые времена

Заместитель директора СШОР Мордовии по легкой атлетике Ольга Каниськина прокомментировала выступление мордовских ходоков на международных соревнованиях. Напомним, на молодежном чемпионате Европы и первенстве мира среди юношей представители региона-13, выступавшие под нейтральным флагом, завоевали 3 медали, все – разного достоинства.

"В непростые времена для нашей школы мы возвратились на международную арену. И не просто так, ребята это доказали. Да, они выступали под нейтральным флагом, но соперники-то знали, что это россияне! Ребята достойно справились с поставленной задачей. Те, кто не попал в призеры, на следующих стартах будут только злее", - подчеркнула Канискьина.

Источник: izvmor.ru