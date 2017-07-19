Представители Саранска стали участниками крупнейшего сражения в истории реконструкции РФ

Саранский клуб исторической реконструкции "Владычный полк" стал участником грандиозного исторического фестиваля "Битва тысячи мечей". Мероприятие состоялось на территории подмосковного музея-заповедника "Коломенское".

Несмотря на то, что специализация "Владычного полка" отличалась от формата фестиваля, трое представителей Саранска все же смогли "вписаться" в мероприятие. Они представляли ученых монахов-иконописцев из "Византийского посольства". Соруководитель клуба "Владычный полк" Дмитрий Фролов и его товарищи провели мастер-классы по созданию церковных фресок.

В рамках фестиваля любой желающий мог примерить на себя воинский доспех, стать учеником иконописца или гончара, сыграть на самых настоящих гуслях. Однако гвоздем программы, конечно же, стала битва более тысячи реконструкторов из разных исторических клубов как РФ, так и зарубежных стран.

"Битва тысячи мечей" стала крупнейшим сражением в истории российской реконструкции.

Источник: izvmor.ru